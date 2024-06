Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio

Photocredits: Gregorio Bisso

Finito il superbonus, arriva il Salva casa. I due argomenti sono trattati affiancati, giorno dopo giorno, come se l’uno andasse un po’ a compensare gli effetti per i «sommersi e salvati» del 110%. Così «Superbonus in dieci rate, parte la stretta per le banche» è pubblicato con «Salva casa, pronta la partenza sprint con rischio imbuto negli uffici comunali». Segue «Il Decreto agevolazioni fiscali è legge: stop alla cessione dei crediti e detrazione in dieci anni» che si contrappone a «Dl casa e superbonus, sulle violazioni in ambito fiscale tolleranze da allineare».

Ma è il Salva casa la vera notizia perché solo meno del 5% degli immobili ha usufruito del superbonus, ma sarà oltre il 50% a fruire della possibilità di regolarizzazione anche in futuro: così in «Salva casa, sanatoria permanente», «Piano casa anti burocrazia, sbloccate 4 milioni di pratiche», «Attestazioni e perizie, nel decreto Salva casa nuovo carico di responsabilità sui professionisti», «Stato legittimo: riferimento al titolo più recente». E con «Ok a tende e vetrate panoramiche in condominio, ma senza ledere il decoro» la nuova misura diventa parte delle discussioni delle prossime assemblee di condominio perché sono molti gli interi edifici da regolarizzare, parti comuni incluse.

La lesione del decoro architettonico dell’edificio può essere uno dei rischi se da misura per sistemare il passato si trasforma in “veranda selvaggia”. Sull’uso e abuso delle modifiche delle proprietà individuali rispetto alle parti comuni: «Apertura di luci su un muro senza l’ok dell’assemblea» e «Non sempre si lede il decoro sostituendo i balconi con porte finestre». Relativamente al rapporto contrario: «Impossibile deliberare opere di interesse comune su beni di pertinenza del singolo».

Per case e casi: «Costi dell’autoclave divisi per millesimi di proprietà», «Il condominio non può vietare al singolo di installare», «Gestione del contenzioso tra condominio e supercondominio», «Le spese relative ai portoni si suddividono per millesimi», «La partecipazione dei negozi ai costi per la portineria», «Inaccettabile l’esonero dalle spese degli immobili invenduti imposto dal costruttore nel suo esclusivo interesse», «La lite passiva del condominio: come deve agire l’amministratore quando in assemblea non si forma una maggioranza», «Il diritto condominiale preso sul serio: l’adeguamento antincendio dei box va ripartito fra i soli proprietari», «I mercoledì della privacy: il Ctu revisore condominiale e la riservatezza dei dati», «Impugnazione delibera infondata, sì al rimborso», «Stretta vigilanza del proprio cane: il proprietario ne risponde anche se lo affida ad altri», «Amministratore di condominio, senza formazione periodica non si può esercitare l’attività», «Annullabile la delibera che non menziona i voti e i millesimi dei singoli condòmini», «L’appropriazione indebita dell’amministratore si consuma al momento di presentazione del rendiconto», «Diritto di voto in assemblea senza preclusione ai “morosi”».

Su affitti e immobiliare: «Affitti brevi, ok alla banca dati unica: sperimentazione da lunedì in Puglia», «Banca dati affitti brevi: plauso di albergatori e gestori professionisti», «Anche gli edifici si ammalano: cosa fare?», «Case green: l’integrazione della mobilità sostenibile negli edifici», «Entrata in vigore la direttiva case green, spese per 800 miliardi in Europa», «La locazione finanziaria di ritorno: caratteristiche e regole» e «I nuovi coefficienti IMU e IMPi per i fabbricati a valore contabile».

Per non litigare: «Mediazione, i bonus partono piano», «In aumento i depositi di domande di mediazione alla Camera arbitrale di Milano» e «I passaggi per scalare i crediti di imposta per la mediazione dalle tasse».

Nuova delibera nel condominio dove abitava Giacomo Matteotti. Prima no, poi sì alla targa del comune di Roma e poi di nuovo no a che vi sia la parola «fascista». Mentre il Parlamento gli riserva per sempre lo scranno, a spaventare il rischio vandali. La proprietà resta un terribile diritto se impedisce il ricordo di chi ha cercato di tutelare i diritti di tutti.

