Sette giorni in due minuti: la settimana di NT+ Condominio e immobili

Diventa di lusso, lo ha deciso il Tar, la casa dopo il superbonus. Mentre gli effetti sugli esodati del superbonus mettono a rischio affitti e vendite. Le nuove rendite catastali per le abitazioni ristrutturate avranno anche un impatto sul saldo Imu, come spiegato in «Abitazioni ristrutturate, nuove rendite catastali alla prova del saldo Imu», anche se è probabile che pochi si siano adeguati e sarà l’agenzia delle Entrate a scandagliare le banche dati per gli accertamenti.

Dicembre che arriva sarà l’ultimo mese dei bonus pieni e ci sarà la corsa dell’ultimo giorno ai pagamenti. Come indicato in altro articolo, per ottenere le agevolazioni vanno inviate le spese fatturate e pagate durante il periodo di vigenza del beneficio: per ecobonus e ristrutturazioni il pagamento entro dicembre salva dalla riduzione del beneficio anche se i lavori non sono ancora conclusi. Il dubbio sarà se sia davvero conveniente pagare prima, con il rischio che l’impresa non finisca i lavori e quali sono gli strumenti di garanzia da adottare.

Sicuramente utile la guida del Notariato per le agevolazioni per l’acquisto prima casa, scaricabile gratuitamente. Ma é Condominio facile, l’instant book del Sole 24 ore disponibile dal 28 novembre, il gadget da acquistare e conservare. Un manuale semplice a cui ricorrere durante l’anno che verrà, per dirimere tutti i dubbi in condominio. «Oltre ogni barriera» invece il tema del podcast «Gentili condòmini» che è dedicato a come superare l’opposizione dei singoli e sfruttare il bonus che permette di risparmiare il 75%.

Casi e questioni risolti nelle sentenze commentate: dalla responsabilità del condominio per infiltrazioni riconducibili a difetti costruttivi, fino ai limiti del diritto di voto per i condòmini morosi. Circa chi paga le spese, emerge la prevalenza dei regolamenti contrattuali. Convivenza sempre più problematica con gli affitti brevi, specie nei centri storici, dove il fenomeno dell’overtourism sta generando crescenti tensioni sociali a partire dai particolari più minuti. Firenze, ad esempio, regolamenta come va pubblicato il cin obbligatorio, su targhe di ottone uniformi, per gli affitti presenti in ogni edificio. Anche le assemblee condominiali è bene che, prima possibile, fissino l’indicazione di riunire in un unico panel i Cin presenti. E Airbnb stesso si fa promotore di proposte all’Anci per regolamentare il settore.

Nuovi casi di legionella in condomìni milanesi ripropongono la necessità del monitoraggio continuo dell’acqua e degli impianti. Malgrado le sanzioni, sono pochi gli edifici in cui si è data attuazione al Dlgs 18/2023 con un’equilibrata analisi dei rischi che limiti le analisi alle necessità effettive da attuare davvero.

La manutenzione degli immobili è un altro tema caldo. L’articolo «Precipitazioni atmosferiche: come isolare le coperture» spiega l’isolamento delle coperture, cruciale per l’efficienza energetica e per prevenire danni da infiltrazioni. Le liti condominiali sono all’ordine del giorno, ma la mediazione é uno strumento prezioso per risolvere i conflitti in modo rapido ed economico. L’articolo «No all’arbitrato irrituale nelle liti per la formazione o la revisione delle tabelle» chiarisce invece che l’arbitrato irrituale non è ammesso per le liti sulle tabelle millesimali.

La proprietà del sottotetto, l’utilizzo del parcheggio, la rimozione della mobilia depositata sul pianerottolo, il passo carraio sul marciapiede condominiale sono solo alcuni ulteriori esempi dei temi trattati che generano controversie esaminati e risolti negli articoli.

L’amministratore di condominio svolge un ruolo sempre più complesso. Da gestire gli aspetti non solo gli adempimenti contabili e amministrativi, ma anche le normative in materia di privacy, sicurezza e lavoro. Focus in settimana sulla corretta gestione delle deleghe condominiali, il contratto dettagliato del portiere, la tenuta del registro del Tfr. Da leggere gli articoli «Il triangolo amministratore-condominio-avvocato: alcune questioni interessanti», «Portiere condominiale, contratto dettagliato su mansioni e orario» e «In nota o nel registro i dati sul Tfr del portiere».

Gli approfondimenti di diritto si trovano sempre su il punto di Antonio Scarpa. L’argomento di grande impatto affrontato è la comunicazione al creditore dei dati dei condòmini morosi. Gli altri: la responsabilità del notaio per le visure ipo-catastali, la responsabilità penale dell’amministratore di condominio per omesso deposito della Scia, la compatibilità fra attività di mediatore e esercizio della professione di amministratore di condominio, gli obblighi restitutori e risarcitori conseguenti alla cessazione della concessione di un impianto sportivo comunale e il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio e procedimento di mediazione.

In ultimo la buona notizia della settimana: a Macerata, un condominio solidale ospita over 65 in 18 appartamenti, un’alternativa alle case di riposo e contrastando la solitudine. Gli inquilini si aiutano a vicenda, creando una comunità. Il progetto, promosso dal Comune, include un servizio infermieristico e una famiglia tutor che facilita la comunicazione e l’integrazione.

