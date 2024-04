Sì al controllo dei dati usati per le tabelle millesimali

La domanda I condòmini possono visionare i dati (superficie delle unità e coefficienti di variazione) che sono stati utilizzati per la redazione delle tabelle millesimali, oggetto di prossima discussione ed eventuale approvazione dell’assemblea? Lo chiedo perché l’amministratore mi ha dato una risposta negativa, motivata con ragioni di privacy.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 22 aprile 2024

La formazione tecnica delle tabelle millesimali, predisposta da un perito specializzato di settore, comporta la verifica e valutazione di una serie di elementi e dati che riguardano le unità immobiliari in condominio. Per esempio, i dati necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti sono misurazione, estensione, altezza, ubicazione o esposizione...