La museruola è obbligatoria unicamente in casi di pericolo
Il conduttore, sia esso proprietario o meno del cane, ha sempre il dovere di custodire l’animale in maniera adeguata
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025
L’obbligo di utilizzare o meno la museruola dipende unicamente dal pericolo che il cane può rappresentare per le altre persone o per altri animali. In generale, tale obbligo è disciplinato dai regolamenti di polizia veterinaria delle autorità locali (Regioni e Comuni) nonché dalle ordinanze del ministero della Salute. Spetta a queste norme, infatti, disciplinare ...