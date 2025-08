Ingiuria o diffamazione tramite le chat di gruppo

La domanda Se in una chat telefonica di gruppo - condivisa da circa una dozzina di persone di varia estrazione sociale e professionale - un partecipante scrive che un altro partecipante agisce in mala fede nei confronti degli altri, si può configurare la fattispecie della diffamazione?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025

Per costante giurisprudenza, se l’offeso è presente nella chat di gruppo e visualizza il messaggio, si tratta al più di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non di diffamazione (tra le tante, Corte di cassazione, sentenza 27540/2023). Pertanto si è in presenza di un illecito civile, posto che il reato di ingiuria è stato depenalizzato col Dlgs 7/2016...