Lavori di recinzione, sconto secondo la quota residenziale

La domanda

Dovrei realizzare un muro di recinzione per uno stabile con due appartamenti al secondo piano, entrambi prima casa, uno mio e uno di mio figlio. Il primo piano non è ancora completato e risulta in categoria F/3. Al piano terra c’è un opificio D/1, non utilizzato, e il garage pertinenziale, C/6, è nel piano interrato. Lo stabile si trova in zona residenziale di completamento B/2. Vorrei sapere se abbiamo diritto al recupero fiscale decennale del 50% sul costo del muro, della recinzione e della pratica, e quale sarebbe l’aliquota Iva da applicare.