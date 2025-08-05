Lavori di recinzione, sconto secondo la quota residenziale

Dovrei realizzare un muro di recinzione per uno stabile con due appartamenti al secondo piano, entrambi prima casa, uno mio e uno di mio figlio. Il primo piano non è ancora completato e risulta in categoria F/3. Al piano terra c’è un opificio D/1, non utilizzato, e il garage pertinenziale, C/6, è nel piano interrato. Lo stabile si trova in zona residenziale di completamento B/2. Vorrei sapere se abbiamo diritto al recupero fiscale decennale del 50% sul costo del muro, della recinzione e della pratica, e quale sarebbe l’aliquota Iva da applicare.
Nel caso descritto, la realizzazione di un muro di recinzione per lo stabile può beneficiare della detrazione fiscale del 50 per cento (trattandosi di un minicondominio formato da due soggetti che hanno entrambi nell’immobile l’abitazione principale, mentre, altrimenti, l’aliquota scenderebbe al 36 per cento), a condizione che l’edificio sia a prevalente destinazione...