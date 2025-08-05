L'esperto rispondeFisco

Lavori di recinzione, sconto secondo la quota residenziale

Bisogna verificare se l’immobile è abitazione principale o seconda casa

di Marco Zandonà

La domanda

Dovrei realizzare un muro di recinzione per uno stabile con due appartamenti al secondo piano, entrambi prima casa, uno mio e uno di mio figlio. Il primo piano non è ancora completato e risulta in categoria F/3. Al piano terra c’è un opificio D/1, non utilizzato, e il garage pertinenziale, C/6, è nel piano interrato. Lo stabile si trova in zona residenziale di completamento B/2. Vorrei sapere se abbiamo diritto al recupero fiscale decennale del 50% sul costo del muro, della recinzione e della pratica, e quale sarebbe l’aliquota Iva da applicare.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 luglio 2025

Nel caso descritto, la realizzazione di un muro di recinzione per lo stabile può beneficiare della detrazione fiscale del 50 per cento (trattandosi di un minicondominio formato da due soggetti che hanno entrambi nell’immobile l’abitazione principale, mentre, altrimenti, l’aliquota scenderebbe al 36 per cento), a condizione che l’edificio sia a prevalente destinazione...

