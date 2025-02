Si parla di mediazione e affitti brevi al corso di aggiornamento Anapic del 24 febbraio

Anapic ha organizzato un corso di aggiornamento per amministratori, che si terrà in modalità webinar il 24 febbraio 2024, dalle 17:00 alle 19:00. Il corso prevede il riconoscimento di due crediti formativi, come stabilito dall’ex Dm 140/2014.

A introdurre il corso e i relatori sarà la presidente Anapic, Lucia Rizzi. Subito dopo, l’avvocato Francesco Maria Galli, relatore e responsabile scientifico dei corsi Anapic, terrà una sessione sul tema delle locazioni brevi e le relative novità. Seguirà l’avvocato...