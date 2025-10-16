L’amministratore non può «liquidarsi» il compenso
Se antepone i propri interessi a quelli della compagine dei creditori potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale nei confronti della collettività condominiale
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
In applicazione del richiamo effettuato dal penultimo comma dell’articolo 1129 del Codice civile alle norme sul mandato, l’amministratore è tenuto a eseguire il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 del Codice civile). Ciò premesso, tutti i fornitori del condominio hanno uguale diritto di essere pagati per i loro servizi, compreso...