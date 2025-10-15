I limiti al lavoro occasionale in ambito condominiale

La domanda

In un condominio è stata designata un’addetta alle pulizie condominiali, che attualmente è priva di partita Iva. Per regolarizzare il rapporto di lavoro si è quindi optato per un contratto di prestazione occasionale. Quali sono le normative da considerare per questo tipo di rapporto? Esistono limiti particolari in termini di compenso annuo, durata della prestazione o altri obblighi specifici per il condominio, in qualità di committente?