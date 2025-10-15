I limiti al lavoro occasionale in ambito condominiale
Rispetto al lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non è possibile percepire compensi di importo complessivamente superiore a cinquemila euro annui
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 18 agosto 2025
Nel caso prospettato, in applicazione dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, convertito nella legge 96/2017, i condomìni possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale tenendo conto innanzitutto dei seguenti limiti di compenso: - rispetto al lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non è possibile percepire compensi di importo complessivamente...