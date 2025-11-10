L'esperto rispondeFisco

Spese su parti comuni: bonus spettante anche per l’appartamento uso ufficio

È ammesso alla detrazione anche proprietario di unità immobiliari non destinate ad abitazione

di Silvio Rivetti

La domanda

Sono proprietario di un appartamento (categoria A/2) e di un ufficio (categoria A/10), entrambi locati, in un piccolo condominio a prevalenza residenziale. Nel 2025, sono state sostenute spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali, da me già saldate. Posso fruire delle detrazioni fiscali, in dichiarazione dei redditi, su entrambi gli immobili, oppure, per il 2025, mi compete la detrazione del 36% solo sull’appartamento?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 novembre 2025

La detrazione spetta, nella misura del 36 per cento, per entrambi gli immobili. Come chiarito dalla circolare del ministero delle Finanze 57/1998, infatti, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio a prevalenza residenziale, è ammesso alla detrazione fiscale, riguardante le relative spese, anche il condomino che sia proprietario non solo...

