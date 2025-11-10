Spese su parti comuni: bonus spettante anche per l’appartamento uso ufficio

La domanda

Sono proprietario di un appartamento (categoria A/2) e di un ufficio (categoria A/10), entrambi locati, in un piccolo condominio a prevalenza residenziale. Nel 2025, sono state sostenute spese di ristrutturazione su parti comuni condominiali, da me già saldate. Posso fruire delle detrazioni fiscali, in dichiarazione dei redditi, su entrambi gli immobili, oppure, per il 2025, mi compete la detrazione del 36% solo sull’appartamento?