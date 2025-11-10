Spese su parti comuni: bonus spettante anche per l’appartamento uso ufficio
È ammesso alla detrazione anche proprietario di unità immobiliari non destinate ad abitazione
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 novembre 2025
La detrazione spetta, nella misura del 36 per cento, per entrambi gli immobili. Come chiarito dalla circolare del ministero delle Finanze 57/1998, infatti, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio a prevalenza residenziale, è ammesso alla detrazione fiscale, riguardante le relative spese, anche il condomino che sia proprietario non solo...