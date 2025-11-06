Per la data dell’assemblea «prevale» il regolamento
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto deve, in ogni caso, essere convocata entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 ottobre 2025
L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile, riscritto dalla legge di riforma del condominio (220/2012), stabilisce che l’amministratore è tenuto a «redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». Peraltro, la legge di riforma del condominio ha accentuato gli obblighi di trasparenza...
