Superbonus: dalla corsa all’oro alla realtà dei cantieri

Il superbonus ha rappresentato un’occasione unica per la riqualificazione energetica degli edifici, ma si è trasformato in una corsa all’oro, con effetti discutibili, perché? L’iter normativo complesso e in continua evoluzione ha costretto imprese e progettisti a lavorare con tempistiche ridottissime, soprattutto nei grandi condomìni. La pressione della domanda ha reso difficile selezionare solo interventi ben progettati e realizzati con cura, perché dire “no” a troppi clienti avrebbe messo in crisi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi