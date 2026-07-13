L’obbligo di aggiornamento catastale scatta soltanto con un apprezzabile mutamento del livello qualitativo e funzionale dell’immobile, che deve essere verificato tecnicamente caso per caso, anche in considerazione degli impianti.

Con la risoluzione 21/E del 5 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni in relazione agli obblighi di aggiornamento catastale, che riguardano - lo si anticipa sin da subito - non soltanto gli immobili su cui sono stati effettuati interventi Superbonus, ma più in generale tutte le unità sulle quali sono stati eseguiti interventi che hanno comportato un incremento della capacità reddituale.

Il nuovo documento di prassi si è reso necessario a fronte delle molte richieste che sono ...

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