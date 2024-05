Superbonus, la manovra spalmacrediti travolge 10 miliardi di lavori nel 2024

Cinque miliardi di spese legate al superbonus, già effettuate. E altri cinque miliardi di lavori ancora da realizzare, per i quali però sono state già presentate asseverazioni all’Enea. Sale, così, ad almeno dieci miliardi il conto totale degli interventi sui quali avrà impatti, in buona parte retroattivi, la manovra spalmacrediti che il Governo sta preparando in queste ore. Oggi è atteso l’emendamento del ministero dell’Economia, martedì il voto in commissione Finanze al Senato e mercoledì prossimo...

