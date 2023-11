Tabelle millesimali di gestione e animali in condominio tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Rispetto al primo argomento si precisa che la tabella millesimale agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell’assemblea e, in genere, la gestione del condominio

In Diritto e pratica condominiale 30 ottobre 2023 è pubblicato il contributo di L. Papaleo, Tabelle millesimali di proprietà e tabelle millesimali di gestione, in commento a Cassazione 9 ottobre 2023, 28262. La Cassazione ha affermato che il condomino che impugna una deliberazione dell’assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’articolo 1136 Codice civile, alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condòmini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio.

Nessun rilievo spiega a tal fine l’esistenza, oltre che della “tabella di proprietà”, delle cosiddette tabelle di gestione, le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condòmini in misura diversa o soltanto una parte dell’intero fabbricato, e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi. In argomento, si veda O. Rotolo, Mancanza delle tabelle millesimali e non automatica invalidità della delibera, in Diritto e pratica condominiale 1° marzo 2023, relativo all’ordinanza della Cassazione 3295 del 2023.

In quest’ultima decisione si riaffermava che il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell’intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi, la cui esistenza non costituisce perciò requisito di validità delle delibere assembleari, potendosi sempre valutare anche a posteriori, in giudizio, se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell’assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte.

La tabella millesimale, dunque, agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell’assemblea e, in genere, la gestione del condominio. Spetta perciò a chi impugna una deliberazione dell’assemblea condominiale, per difetto delle necessarie maggioranze o erronea ripartizione delle spese, l’onere di provare il vizio di contrarietà alla legge, alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari, da accertare, quindi, indipendentemente dalla esistenza di tabelle di idonee tabelle.

A. Canale, Condominio, immissioni rumorose: can che abbaia non sempre nuoce, in Diritto e pratica condominiale 31 ottobre 2023, ha illustrato una recente sentenza del Tribunale di Bergamo relativa ad una lite fra condòmini per i rumori emessi da un animale domestico. Com’è noto, l’articolo 1138, comma 5, Codice civile, inserito dalla legge 220 del 2012, «vieta al regolamento di condominio di vietare» di possedere o detenere animali domestici.

Per la sua collocazione successiva al quarto comma dello stesso articolo 1138, il divieto di vietare di tenere animali domestici appare come limite assoluto dell’autonomia privata dei condòmini esercitabile in sede di approvazione del regolamento. Il diritto inalienabile di possedere animali domestici nella propria unità immobiliare, tuttavia, non esclude ovviamente l’illegittimità della condotta del proprietario ove gli stessi arrechino fastidio alla tranquillità degli altri condòmini, dando luogo ad una immissione vietata ex articolo 844 Codice civile.

In Diritto e pratica condominiale 2 novembre 2023, A. Martino, Fornitura di acqua in condominio: i presupposti ed i limiti per far valere l’inadempimento della società fornitrice, ha analizzato una recente sentenza del Tribunale di Nuoro. Il commento mette ben in rilievo che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza della controprestazione, gravando sul gestore del servizio, in quanto debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, l’onere della prova circa il funzionamento dell’impianto di depurazione (da ultimo, Cassazione 17 ottobre 2023, numero 28842).