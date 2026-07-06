L’intensa attività di controllo sui crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi sta facendo emergere significative differenze tra la disciplina tributaria e quella penale, soprattutto con riferimento alla posizione del cessionario del credito.

Il soggetto che genera il credito, talvolta in modo fraudolento o mediante operazioni solo apparentemente legittime, raramente ne fruisce direttamente, preferendo cederlo a terzi. Ne consegue che il soggetto concretamente esposto agli accertamenti, e in particolare...