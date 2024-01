Telefisco 2024, è corsa contro il tempo per iscriversi al convegno in agenda il 1° febbraio

Corsa contro il tempo per iscriversi a Telefisco 2024. Mancano meno di dieci giorni alle ore 18 del 31 gennaio, termine ultimo per iscriversi al convegno. Che porterà un’ondata di chiarimenti e consentirà ai professionisti di fare il pieno di crediti arrivando fino a quota 12.

Telefisco 2024 garantirà chiarimenti su tutte le novità: dall’Irpef alla riforma, dal superbonus al reddito d’impresa. Con le relazioni degli esperti del Sole e le risposte di Entrate, Gdf e Mef. La trentatreesima edizione dell’evento gratuito (sotto il programma) si svolgerà in diretta giovedì 1° febbraio. I lavori potranno essere seguiti in presenza nella sede centrale nell’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro (Bergamo) e nelle altre sedi sul territorio (sul sito di Telefisco l’elenco). Oppure potranno essere seguiti in streaming sul sito di Telefisco.

Due le formule a disposizione (proprio le combinazioni dei riconoscimenti dei crediti potranno portare a quota 12): Telefisco Base dà diritto a seguire gratis in diretta i lavori e a ricevere crediti formativi (otto per commercialisti e consulenti; otto per i tributaristi Ancit, Ancot, Int e Lait e quattro per i tributaristi Lapet) e di inviare quesiti al forum dell’Esperto. Telefisco Plus, al costo di 39,99 euro e di 29,99 per gli abbonati al Sole digitale, consente di seguire i lavori in differita, oltre che di assistere alla diretta del 1° febbraio se ci si è prima registrati, ricevendo anche in questo caso otto crediti. A questo si aggiungono due webinar il 7 febbraio (tre ore e tre crediti per commercialisti e consulenti) e il 14 febbraio (un’ora e un credito per commercialisti e consulenti). Poi accesso gratis a Nt + Fisco dal 1° al 29 febbraio.

Info: telefisco.ilsole24ore.com

IL PROGRAMMA

TELEFISCO BASE – DIRETTA 1° FEBBRAIO

Le novità su Iva e fattura elettronica, i forfettari, la digitalizzazione dei processi - Benedetto Santacroce

Gli adempimenti Iva, la dichiarazione e i controlli – Simona Ficola

L’Irpef e le nuove regole sugli adempimenti - Alessandra Caputo

Il welfare aziendale e i premi di produttività - Michela Magnani

Le novità sui bilanci e l’Oic 34 - Barbara Zanardi

Le novità per sindaci e revisori - Nicola Cavalluzzo

Il concordato preventivo biennale - Dario Deotto

Le nuove regole sull’accertamento e lo Statuto del contribuente – Antonio Iorio

L’adempimento collaborativo - Sergio Pellegrino

Le novità del contenzioso tributario - Laura Ambrosi

Terzo settore e sport: regole Iva e semplificazioni – Gabriele Sepio

Le novità per le imprese - Luca Gaiani

Gli sconti Ires, l’addio all’Ace e la sanatoria dei magazzini – Roberto Lugano

Le novità sulle operazioni straordinarie e l’impatto della delega – Primo Ceppellini

Le novità sulla crisi d’impresa e l’impatto della delega – Giulio Andreani

Il punto: Gli sconti edilizi fra scadenze e tagli e le regole sugli affitti – Luca De Stefani, Giorgio Gavelli

Il punto: Il percorso verso i bilanci di sostenibilità - Giancarlo Attolini, Angela Moliterni

Il punto: La delega fiscale: sanzioni e riscossione – Livia Salvini, Luigi Lovecchio

Il punto: Le novità sulla fiscalità internazionale: residenza, impatriati, Cfc e global minimum tax – Antonio Longo, Marco Piazza

Le interviste: Franco Roscini Vitali, Roberto Lenzi, Guglielmo Maisto

I commenti: Raffaele Rizzardi

TELEFISCO PLUS - DIRETTA 7 FEBBRAIO

Reddito d’impresa, bilanci e concordato: le novità per il 2024

La scissione mediante scorporo: focus civilistico e fiscale – Angelo Busani

Le cripto-attività: trattamento fiscale e adempimenti – Valentino Tamburro

Le novità sull’antiriciclaggio: titolare effettivo e indici di anomalia 2024 - Valerio Vallefuoco

Il reddito d’impresa: i principali interpelli 2023 - Franco Vernassa

Le nuove regole sull’accertamento: come difendersi dai rilievi Iva – Anna Abagnale

Oic 34 e bilanci, le unità di contabilizzazione e le vendite con resi – Andrea Vasapolli

Il concordato preventivo biennale: come rispondere e lo spazio per i professionisti - Carla Bellieni

Il lavoro autonomo: Isa, determinazione del reddito e forfait – Lorenzo Pegorin

TELEFISCO PLUS – DIRETTA 14 FEBBRAIO

Aggiornamento con l’Esperto risponde online