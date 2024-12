Tra le novità del Milleproroghe 2025 proroga di 6 mesi per i permessi edilizi

Puntuale come ogni anno, sotto l’albero di natale troviamo il cosiddetto decreto Milleproroghe, provvedimento omnibus dettato dal Governo di turno per scongiurare la decadenza dei provvedimenti in scadenza o “allungare” i termini originariamente dettati per tutta una serie di adempimenti che, come da copione, non sono stati rispettati. Quest’anno il decreto, composto da 22 articoli, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 dicembre e riguarda, tra l’altro, l’edilizia, le infrastrutture, l’ambiente e le imprese. Trattandosi di un decreto, il provvedimento dovrà superare il vaglio delle Camere che tradizionalmente non impongono modifiche sostanziali; quest’anno, viste le maggioranze parlamentari, non ci dovrebbero essere novità rilevanti rispetto allo schema approvato dall’Esecutivo.