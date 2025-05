Tre italiani su 10 sanno cosa sia uno smart building, ma la metà vorrebbe vivere in un’abitazione più tecnologica

La metà degli italiani (48%) ha sentito parlare di smart living e più di 1 su 3 (36%) di smart building. Tuttavia, solo una parte ridotta dichiara di avere una conoscenza approfondita: il 43% nel caso dello smart living e il 33% per lo smart building ammette di non conoscerne i dettagli.Se guardiamo agli over 55, la conoscenza di queste tecnologie è ancora meno elevata.

Quasi 2 italiani su 3 (64%), tuttavia, riescono ad associare lo smart building alla sua corretta definizione; maggiore confusione...