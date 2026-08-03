L’Agenzia delle entrate, con apposta nota catastale n. 203993 del 9 luglio 2026, ha fornito specifiche indicazioni operative per l’aggiornamento del catasto dei fabbricati, mediante procedura Docfa, in ordine al riconoscimento dei requisiti di ruralità per le unità immobiliari destinate ad agriturismo appartenenti alle categorie catastali A/1 o A/8. Le nuove modalità sono operative già del 25 luglio 2026.

Con nota del 9 luglio 2026 l’Agenzia delle entrate, Direzione centrale, servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, sollecitata da alcune richieste, ha vergato le indicazioni operative specifiche in merito alle modalità di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento del catasto dei fabbricati, mediante la consueta procedura informatica Docfa, inerenti agli immobili destinati ad attività agrituristica, appartenenti alle categorie catastali A/1 (Abitazioni ...

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