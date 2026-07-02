Il danneggiato è tenuto a dimostrare non solo il verificarsi dell’evento dannoso e il nesso causale tra la cosa e il danno. In caso di danni provocati dalla caduta di calcinacci da un edificio condominiale, la mancata dimostrazione della loro provenienza da una parte comune dell’immobile impedisce di individuare il soggetto custode e comporta il rigetto della domanda risarcitoria. Lo precisa il Tribunale di Castrovillari con sentenza del 17 giugno 2026 numero 830.

Presupposti della responsabilità

La pronuncia affronta il tema della...