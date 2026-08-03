Con un decreto pronunciato ai sensi dell’articolo 737 Codice procedura civile la V sezione civile del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da diciannove condòmini di uno stabile della capitale e ha disposto la revoca giudiziale dell’amministratore ai sensi dell’articolo 1129 Codice civile, nonostante lo stesso fosse stato riconfermato nell’incarico dall’assemblea pochi mesi prima.

La decisione, di rilievo per la casistica in materia condominiale, ribadisce un principio ormai consolidato...