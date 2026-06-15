La nomina dell’amministratore di condominio è valida ai sensi dell’articolo 1129 Codice civile, comma 14, ove sia specificato l’importo dovuto a titolo di compenso in un documento preventivamente inviato ai proprietari e approvato dall’assemblea. Lo ribadisce il Tribunale di Roma, sezione quinta, nella sentenza 570 del 13 gennaio 2026.

L’analisi

La peculiarità della fattispecie concreta è segnalata da quanto precisato dal segretario dell’assemblea: «Sono presenti cinque proposte da parte di altrettanti condòmini...