A Como il 29 novembre prestigioso evento dedicato al condominio

Venerdì 29 novembre presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como e in diretta streaming dalle 8.15 e fino alle 18.30 si terrà il prestigioso evento dal titolo «365 giorni in condominio». Il convegno fornirà autorevole sintesi della recente giurisprudenza di legittimità in materia condominiale, affidata ad Antonio Scarpa e Gian Andrea Chiesi, consiglieri della Corte di cassazione.

Sono previsti focus su argomenti di attuale interesse per le categorie professionali coinvolte:

· l’opponibilità dei regolamenti contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di esonero del costruttore dal pagamento dei contributi e ai divieti di destinazione d’uso (B&B), argomento affidato al notaio Maurizio Corona;

· le obbligazioni condominiali, sotto il profilo attivo e passivo, argomento affidato al professor Enzo Colonna e, quanto agli aspetti processualistici, al professor Stefano Alberto Villata;

· il ruolo dei conduttori nella vita del condominio, argomento affidato al professor Vincenzo Cuffaro;

· le distinzioni e la disciplina di innovazioni, mutamenti e modifiche di destinazione delle parti comuni, argomento affidato al giudice Giovanna Cice.

L’inger Paolo Nespoli, astronauta dell’Esa che ha trascorso in orbita quasi 365 giorni, rivelerà se sia più facile convivere in pochi metri cubi nello spazio oppure in un condominio sulla terra.

