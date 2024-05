A Palermo il convegno «La transizione energetica: riqualificare il patrimonio immobiliare» indetto da Naca

L’Hotel Addaura di Palermo è la sede del convegno «La transizione energetica: riqualificare il patrimonio immobiliare», organizzato dall’Associazione nazionale amministratori condominiali (Naca) in collaborazione con diverse istituzioni e aziende del settore. L’eventosi tiene il 31 maggio dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:30, e il 1° giugno dalle 09:00 alle 14:30.

È patrocinato dall’Assemblea regionale siciliana (Ars) e vedrà la partecipazione di numerose figure di rilievo nel campo della gestione condominiale e della transizione energetica.

Durante il convegno, si discuteranno temi cruciali per il futuro della gestione immobiliare, con particolare attenzione alla sostenibilità energetica. Tra i contenuti principali:

- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Il ruolo degli Amministratori di Condominio e dei Professionisti nella transizione energetica.

- Gruppi di Autoconsumo Collettivo (GAC) e CER: Modelli di gestione e implementazione.

- Progetto Condominio in Rete – Bacheca Elettronica: Innovazioni nella comunicazione inclusiva tra Condomini e Istituzioni.

- Prevenzione della Violenza nei Condomìni (Protocollo Rosso).*

- Il Contenzioso generato dai bonus fiscali: Analisi e gestione da parte di Amministratori e Professionisti.

- Revisione Condominiale: Strumenti di confronto tra le parti contrapposte.

- Sociologia Abitativa: Strategie per ridurre la conflittualità.

Il corso di aggiornamento è conforme alla legge 220/2012, al Dm 140/2014 ed è valido per la formazione continua degli amministratori condominiali. Sono in corso le procedure di accreditamento per i crediti formativi presso l’Ordine degli avvocati di Palermo e sono riconosciuti crediti formativi ai sociologi e criminologi forensi.