A Parigi e Milano prezzi delle case in crescita per le Olimpiadi

La città di Parigi si prepara ad accogliere milioni di visitatori in occasione delle imminenti Olimpiadi e lo stesso sta facendo Milano, protagonista dei giochi invernali 2026 insieme a Cortina. Oltre all’interesse mediatico, turistico e sportivo che questi eventi comportano, costituiscono anche una grande occasione per il settore edile e immobiliare e contribuiscono a generare importanti discussioni intorno ai temi di sostenibilità urbana.

Lo precisa in una nota Casavo, azienda che offre soluzioni smart per vendere e comprare casa, e che ha un punto di vista privilegiato sulle due città, operando anche in Francia, dive ha voluto analizzare l’impatto dei lavori di riqualificazione attuati nelle zone coinvolte dagli eventi sportivi nel periodo gennaio 2019-dicembre 2023.

A Parigi prezzi delle case in crescita di oltre il 20%

A Parigi si registra un aumento medio del 22% dei prezzi delle case nei tre comuni del Villaggio degli Atleti. Negli ultimi anni Parigi ha dato vita a nuovi progetti legati all’ambito sportivo, come l’Adidas Arena, vicino a Porte de la Chapelle, ma anche dei trasporti: è stata da poco inaugurata l’estensione della linea 14 a nord e a sud, grazie alla quale oggi è possibile raggiungere l’aeroporto di Orly in metropolitana.

Dal punto di vista urbanistico, le aree più coinvolte in vista dell’evento sportivo sono state quelle del Villaggio degli Atleti, un complesso abitativo situato nei comuni di Saint-Denis, Île-Saint-Denis e Saint-Ouen-sur-Seine. I lavori per la costruzione del Villaggio sono iniziati nel 2022 e l’area, dopo le competizioni, diventerà un quartiere cittadino sostenibile con abitazioni, negozi, strutture e spazi verdi.

A Milano lavori a Santa Giulia e Porta Romana

Parallelamente, Milano sta intraprendendo significativi progetti di riqualificazione urbana e potenziamento delle infrastrutture. Anche per il capoluogo lombardo, si tratta di progetti incentrati su sostenibilità ambientale ed economica. I due quartieri interessati dalla costruzione di strutture nuove sono Santa Giulia, dove sorgerà il palazzetto dello sport Pala Italia, e Scalo di Porta Romana, dove avrà sede il Villaggio Olimpico. Per quest’ultimo, la fine dei lavori è prevista per l’estate 2025 e una volta concluse le competizioni sportive, verrà trasformato in alloggi per studenti.

Per il quartiere di Santa Giulia Nord, il progetto di riqualificazione ha portato a un aumento del 27% in termini di prezzo medio al metro quadro negli ultimi cinque anni (da 2.329 euro a 2.960 euro). Considerando invece Scalo di Porta Romana, rispetto al 2019 i prezzi al metro quadro sono aumentati del 48% (da 3.296 euro a 4.845 euro). A differenza di Parigi, dove le vendite negli ultimi cinque anni sono diminuite, a Milano i lavori di riqualificazione hanno portato ad aumenti significativi: Santa Giulia registra un aumento delle compravendite del 28%, per Scalo di Porta Romana l’incremento raggiunge addirittura il 40%.

Compravendite in calo a Parigi, in crescita a Milano

«In entrambe le città si osserva un incremento dei prezzi al metro quadro nelle aree interessate dagli interventi urbanistici più rilevanti. Tuttavia, emergono differenze significative nel numero delle compravendite nel periodo 2019-2023, oggetto della nostra analisi. Queste infatti sono diminuite in media del 13% nei comuni limitrofi di Parigi, mentre hanno registrato un netto aumento nei quartieri milanesi di Santa Giulia e Porta Romana, rispettivamente del 28% e del 40%».

« Si potrebbero ricondurre questi dati a una scelta precisa: se a Milano le zone coinvolte nella costruzione delle strutture per gli atleti sono più centrali e strategiche anche per il futuro della città, Parigi ha deciso di puntare sui comuni limitrofi, verosimilmente anche per via dei già ottimi collegamenti con il centro città» commenta Victor Ranieri, chief revenue officer di Casavo. «Milano ha ancora due anni per prepararsi al meglio e sfruttare l’occasione per rivalorizzare il proprio tessuto urbano; è probabile che questi grandi progetti daranno ulteriore stimolo all’incremento dei prezzi al metro quadro nei quartieri impattati».