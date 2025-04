Casa, il mercato valuta già l’impatto dei dazi sui mutui

La guerra commerciale, con i riflessi sui tassi d’interesse, scompagina anche le aspettative del mercato immobiliare. Ma in modo tutt’altro che uniforme sul territorio. In quattro province su dieci – quasi tutte del Nord e del Centro – il mutuo ha sostenuto oltre il 40% delle compravendite residenziali nel 2024. Ed è in queste aree che si faranno sentire maggiormente gli effetti a cascata dei dazi introdotti dal presidente americano Donald Trump.

Gli effetti sono di due tipi. Da un lato, ci sono le...