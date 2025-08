Abitazioni popolari, boom di richieste e liste bloccate

È sul mercato dell’affitto che si concentra un disagio abitativo che, in non pochi casi, si trasforma in situazioni di emergenza difficili da gestire. Il punto dove più si manifesta la gravità della situazione è nella lunghezza delle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari, che per le famiglie più indigenti sarebbero la sola ancora di salvezza, se ce ne fossero a sufficienza.

Non c’è un numero certo sul totale delle famiglie concorrenti ai bandi per diventare inquilini di una casa dei Comuni...