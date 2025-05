Superbonus case popolari, contributi e prestiti per le ristrutturazioni

Pubblicato, con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni, il decreto, firmato dal ministro per gli Affari europei e da quello dell’Economia, che mette sul tavolo poco meno di 1,4 miliardi di euro del Pnrr per l’efficientamento energetico delle Case popolari.

Per l’edilizia residenziale pubblica si tratta di un’operazione che consentirà di mobilitare circa due miliardi di risorse. E che riscrive, anche in prospettiva futura, il modello di finanziamento di questo tipo di lavori: non più...