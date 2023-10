Accettazione eredità, legittima l'azione di accertamento del condominio di Giovanni Iaria

È noto che alla morte di una persona, i chiamati all'eredità, sia per disposizione testamentaria, sia per disposizione di legge, in assenza di un testamento, per diventare eredi devono procedere all'accettazione dell'eredità che può essere espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere pure e semplice o con beneficio d'inventario. L'accettazione tacita, invece, come previsto dall'articolo 476 del Codice civile, si ha quanto il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Con la sentenza 2318/2023, pubblicata il 14 luglio 2023, la Corte di appello di Milano si è pronunciata sulla questione relativa alla legittimazione o meno da parte del condominio di agire giudizialmente per ottenere un provvedimento che accerti e dichiari l'intervenuta accettazione tacita da parte del chiamato all'eredità di un condòmino deceduto.

I fatti di causa

La vicenda nasce dal ricorso promosso da un condominio, ai sensi dell'articolo 702 bis del Codice di procedura civile, il quale conveniva in giudizio il figlio dei proprietari di un appartamento sito all'interno del fabbricato condominiale, entrambi deceduti.

Con il ricorso, il condominio, dopo aver premesso di essere creditore nei confronti del convenuto di una somma di denaro a titolo di oneri condominiali non pagati, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità dei suoi genitori sull'immobile di proprietà di questi ultimi, autorizzando la trascrizione del relativo atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

I presupposti per l'accettazione tacita

Secondo il condominio, il comportamento tenuto dal convenuto, consistito nell'avere da sempre vissuto con la sua famiglia nell'immobile sito nel fabbricato condominiale e l'essersi interessato, anche sottoscrivendo un accordo per il rimborso delle anticipazioni degli altri proprietari, in ordine alle spese per parti comuni, assumendosi un debito con due condòmine sorto successivamente alla morte dei genitori, configurava i presupposti per l'accettazione tacita dell'eredità, essendo comportamenti che presupponevano necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità dei suoi genitori.

Il ricorso del condominio, veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale, il quale, nella contumacia del convenuto, qualificava la domanda attorea quale azione surrogatoria per accertare l'eredità in nome e per conto del creditore. Azione che, come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è inammissibile in quanto si tratta di un diritto a contenuto non esclusivamente patrimoniale, con implicazioni soggettive a carattere personale, e che quindi non può essere coercibile, comportando la surroga, oltre all'automatica acquisizione della qualità di erede in capo al debitore, anche il venir meno del diritto dello stesso di rinunciare all'eredità.

Il ragionamento della Corte

Diversa la decisione della Corte di appello la quale, nel ritenere ammissibile la domanda proposta dal condominio, qualificandola come domanda proposta ai sensi dell'articolo 476 del Codice civile, ha riconosciuto il diritto di quest'ultimo ad agire giudizialmente per l'accertamento dell'accettazione tacita da parte del convenuto e riformato la decisione di primo grado.

I giudici della Corte territoriale milanese, nell'accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita di eredità ai sensi dell'articolo 476 del Codice di procedura civile da parte del convenuto, sia in relazione all'eredità lasciata dalla madre sia in relazione all'eredità lasciata dal padre, hanno osservato che il debito assunto con due condòmine per il pagamento di spese straordinarie dell'immobile sorte successivamente alla morte di entrambi i genitori, non può essere considerato un debito del de cuius o della massa ereditaria, ma un debito proprio del soggetto che occupa e vive stabilmente con la propria famiglia nell'appartamento facente parte del fabbricato condominiale. Si tratta di un atto tipico del proprietario del bene. Non è un atto conservativo, bensì dispositivo, trattandosi di spese straordinarie in relazione al bene caduto in successione.

Relativamente alla richiesta formulata dal condominio di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita di eredità, hanno concluso, nessuna statuizione si rende necessaria in quanto non si verte in ipotesi di trascrizione obbligatoria ed il Conservatore provvederà come per legge alle relative trascrizioni all’atto della presentazione della documentazione richiesta a tale fine.