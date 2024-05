Acquisto box auto, sì alla detrazione per il familiare che convive col proprietario della casa

Un contribuente si è rivolto all’agenzia delle Entrate, tramite «La posta di FiscoOggi», per porre un quesito in merito alle detrazioni spettanti nel caso dell’acquisto di un box auto. Nello specifico, il contribuente spiega al Fisco di essere un coniuge convivente che intende acquistare un box auto di nuova costruzione che sarà pertinenziale all’abitazione in cui vive, che però è di proprietà della moglie. Il contribuente chiede quindi se potrà fruire della detrazione del 50% delle spese sostenute...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi