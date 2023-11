Addio al superbonus, nuovo fondo nel 2024 e c’è l’ipotesi Cdp e Bei di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

L’idea dell’intervento è affiancare le detrazioni per la riqualificazione energetica che, nel 2024, saranno decisamente depotenziate

Building under construction in Berlin, Germany









Non più soltanto agevolazioni fiscali. Dopo la chiusura del superbonus, in programma nella versione al 90% alla fine del 2023, gli incentivi per l’efficientamento energetico degli immobili passeranno, in molti casi, da strumenti diversi come sussidi e prestiti agevolati. È questo il progetto che è alla base di un nuovo Fondo da poco meno di 1,4 miliardi, finanziato con risorse del Pnrr, che partirà alla fine del 2024 e che potrebbe avere tra i soggetti attuatori Cassa depositi e prestiti o la Banca...