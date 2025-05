Affitto di ramo d’azienda con parte immobiliare prevalente: chiarimenti sull’imposta di registro

L’imposta di registro in misura fissa, applicata al momento della registrazione del contratto di affitto del ramo d’azienda, non è dovuta in occasione della scadenza di ogni singola rata annuale finalizzata all’assolvimento del pagamento dell’imposta di registro proporzionale dovuta ai sensi dell’art. 35, n. 10 quater), del D.L. 223/2006.