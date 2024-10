Affitti brevi: dai controlli a Trento è risultato irregolare il 64% delle strutture

Non solo al sud Italia: il 64 per cento dei controlli a campione sugli alloggi turistici, per la verifica del codice di identificazione provinciale Cipat obbligatorio da giugno 2023, è risultato irregolare. Lo comunica il Comune di Trento sottolineando che «dei 433 alloggi registrati ad oggi in città ne sono stati estratti a campione 76. In seguito ai controlli, eseguiti in due tranche, ben 49 sono risultati irregolari. Nella maggior parte dei casi non era presente il codice Cipat né all’interno, ...

