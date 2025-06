Le garanzie alternative al deposito cauzionale: disciplina

In tema di locazione, il locatore può chiedere al conduttore il rilascio di una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa per l'eventuale inadempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in luogo del deposito cauzionale. La finalità è quella conferire più ampia garanzia possibile al proprietario di un immobile nel caso di difficoltà dell'inquilino a proseguire nel rapporto contrattuale.