Busta paga del portiere: prevale la tutela della privacy
Se un condomino ne chiede la visione, l’amministratore deve oscurare i dati sensibili non necessari
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 ottobre 2025
L’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali (Gdpr-General data protection regulation, regolamento Ue 2016/679 e Dlgs 196/2003) nel condominio è stata recentemente oggetto di un documento di indirizzo da parte dell’Autorità garante. Nel rapporto di portierato, il condominio è il titolare del contratto di lavoro nonché il titolare del trattamento...