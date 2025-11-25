Riscaldamento: così il quorum per modificare la quota fissa
Si ritiene sia necessario l’assenso della metà più dei presenti in assemblea e del valore dell’edificio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 novembre 2025
Il Dlgs 73/2020 ha modificato l’articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014, prevedendo la possibilità di derogare alla norma Uni 10200 per la ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato. In particolare, è ora possibile attribuire una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, ripartendo la quota rimanente secondo...