Riscaldamento: così il quorum per modificare la quota fissa

La domanda

In base al Dlgs 102/2014, per la suddivisione dei costi di riscaldamento centralizzato condominiale, nel 2016 era obbligatorio l’utilizzo di un criterio di riparto spese basato sulla norma Uni 10200. Dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 73/2020, si è reso possibile derogare a questa norma e stabilire in assemblea la quota fissa di questa spesa (per consumo involontario), che nel nostro caso è stata fissata al 30 per cento. Oggi il condominio vorrebbe cambiare questo valore e portarlo al 40 per cento. Qual è la maggioranza necessaria per la modifica?