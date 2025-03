Affitti a canone concordato al centro dell’evento di Federproprietà e Locare

Federproprietà organizza un incontro di approfondimento sulle opportunità offerte dal canone concordato, in collaborazione con Locare.

L’evento, previsto per il 27 marzo dalle 15 alle 17 presso l’Hotel Lombardia, in viale Lombardia 74, è un’occasione di confronto tra esperti del settore per analizzare le implicazioni giuridiche, fiscali e operative di questa tipologia contrattuale.

L’evento vedrà la partecipazione di:

• Giovanni Bardanzellu, presidente Federproprietà

• Francesca Pizzagalli, presidente Federproprietà Milano

• Nicola A. Maggio, vicepresidente Federproprietà Milano

• Andrea Napoli, Ceo di Locare

• Paolo Giabardo, direttore generale Immobiliare.it

• Ivan De Pasquale, consiglere delegato Centro Nord Professionecasa

Il canone concordato rappresenta una soluzione vantaggiosa sia per i proprietari che per gli inquilini, offrendo benefici fiscali e contrattuali. L’incontro fornirà un’analisi dettagliata della normativa vigente, degli strumenti operativi e delle opportunità per il mercato immobiliare.

Registrazione aperta al seguente link: https://www.locare.online/locazioni-a-canone-concordato-27-03-2025/