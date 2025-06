Torna all’autodromo di Monza Ready to run di Anaci Monza e Brianza

L’appuntamento numero 7 di Anaci Monza e Brianza ritrova la sua collocazione classica nell’autodromo della cittadina, dove si attendono almeno 500 amministratori pronti a correre verso le nuove sfide della categoria. Appuntamento il 13 Giugno per il convegno di confronto, studio e approfondimento con le istituzioni e gli stakeholder del settore per discutere gli importati temi dell’efficientamento energetico che coinvolgeranno tutti i proprietari di immobili per i prossimi anni.

«Soltanto un professionista veramente competente, formato e certificato sarà in grado di raccogliere la sfida e raggiungere i risultati attesi» precisa la nota stampa predisposta dalla presidenza di Anaci Monza, da Marco Bonato, padrone di casa dell’evento. Sul palco i saluti istituzionali dei vertici dell’associazione, nazionali e locali, a partire dal presidente nazionale Anaci Francescoi Burrelli, con un video saluto del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Seguono due ore di approfondimento sui temi tecnico giuridici più di attualità con, tra gli altri, la presidente del Tribunale di Monza Gabriella Mariconda e la presidente della seconda sezione civile Maria Teresa Latella.

Nel pomeriggio focus sui possibili scenari di riqualificazione e conclusioni affidate al presidente nazionale Francesco Burrelli.