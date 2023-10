Al condominio serve la soggettività di Vincenzo Nasini









A dieci anni dal suo debutto, la riforma del condominio (legge 220/2012) presenta ancora questioni aperte, soprattutto con riguardo alla soggettività del condominio. Infatti, continua a essere prevalente in dottrina e in giurisprudenza l’opinione per cui le modifiche apportate dalla riforma non consentano di affermare una nuova qualificazione giuridica del condominio, poiché si considerano insuperati i rilievi concernenti la mancanza di autonomia patrimoniale e la configurazione dell’amministratore quale mandatario del condominio. Ma ragioni teoriche e pratiche premono per il riconoscimento della soggettività del condominio, come sostenuto da tempo da Confedilizia e dall’ex presidente Corrado Sforza Fogliani.

Intanto, la riforma ha inserito il condominio tra i soggetti elencati dall’articolo 2659 del Codice civile sulla nota di trascrizione. Secondo una corrente di pensiero minoritaria, avrebbe inteso così attribuirgli una capacità giuridica speciale conferendo la facoltà di accertare la cessazione della qualità condominiale di parti comuni e di acquisirne di nuove.

Ma per la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza il condominio è un ente di gestione: espressione ambigua che lascia irrisolto il problema della soggettività del condominio .

Eppure, la Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 2 aprile 2020 ha chiarito che il condominio può essere incluso tra i consumatori perché la normativa europea non preclude agli Stati la previsione di un più ampio regime di tutela del consumatore includendovi anche «soggetti giuridici che come il condominio formalmente non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa», lasciando intendere di aver capito che nell’ordinamento italiano il condominio ha una propria soggettività diversa da quella dei condomini. In altri termini, la realtà lascia intravvedere che nei rapporti esterni il condominio opera con una sua soggettività e con un proprio patrimonio costituito dai soli rapporti attivi e passivi con i terzi, mentre nei rapporti interni tra condòmini esso appare quale oggettivamente è, cioè come una comunione.

Vi sono anche ragioni pratiche per prevedere la soggettività del condominio. Il riconoscimento esplicito della capacità giuridica consentirebbe di istituire una vera e propria forma di rappresentanza organica del condominio, utile per compiere atti dispositivi per i quali oggi occorre il consenso di tutti i condomini o maggioranze rilevanti. Ad esempio, sarebbe più facile l’accesso del condominio alle politiche antisismiche, di sicurezza e di risparmio energetico, conferendo anche all’amministratore una chiara qualificazione giuridica nel senso dell’immedesimazione organica, utile per svolgere le sue attività.

Del resto, si avverte che il nuovo ruolo assunto dall’amministratore non è più di mero esecutore della volontà assembleare ma di destinatario di nuovi obblighi e di conseguenti nuove responsabilità a lui imputabili fin dall’origine; ciò comporta che la veste classica di mandatario rappresentante dei condomini si riveli ormai del tutto inadeguata poiché la responsabilità di gestione dell’amministratore e la conseguente non responsabilità dell’assemblea sembrerebbero aver modificato il nuovo regime della disciplina condominiale.

Sotto il profilo pratico, la mancata previsione della capacità giuridica del condominio ha pregiudicato non poco l’attuazione delle normative concernenti i bonus e super bonus, attuazione che sarebbe stata certamente facilitata dal fatto che i condomini potessero essere considerati e potessero operare come soggetti autonomi distinti dalle persone fisiche dei partecipanti al condominio.

Ora, è opportuno non incorrere negli stessi errori anche in vista dell’attuazione delle norme sulle comunità energetiche e l’autoconsumo, cioè aggregazioni di utenti che condividono l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Esempio tipico è lo sfruttamento condiviso dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici tramite sistemi di accumulo realizzati in prossimità degli edifici coinvolti o del condominio. Lo stesso Gse (Gestore servizi energetici), nel parlare della configurazione dei gruppi di auto consumatori, ha menzionato il condominio e il “super condominio”. Del resto, sono gli strumenti più idoneo per dare applicazione e diffusione all’autoconsumo: è più semplice e immediato e meno costoso utilizzare le già esistenti realtà dei condomìni e dei super condomini che costituire ex novo sul territorio nuove realtà come cooperative o consorzi o fondazioni.

Anche per questo si ribadisce la necessità del formale riconoscimento della soggettività del condominio e del super condominio, per farne un soggetto autonomo rispetto alle persone fisiche dei condomini partecipanti, capace di assumere con pienezza le obbligazioni connesse e derivanti dalla attività propria delle comunità energetiche.