Al convegno Anapic del 4 luglio dialogo tra ascensoristi e amministratori

Elevatori Magazine ha partecipato alla convention formativa per amministratori di condominio organizzata dall’associazione Anapic il 4 luglio 2024. L’incontro, che si è tenuto a presso il Westin Palace a Milano, prevedeva il rilascio di 4 crediti formativi per gli amministratori di condominio, in base al Dm 140 /2014 ed era accreditato anche all’Ordine degli avvocati di Milano.

Il convegno - precisa una nota - ha trattato molti argomenti di attualità per il settore, tra cui alcuni interventi sul superamento delle barriere architettoniche. Altri temi all’ordine del giorno sono stati l’efficientamento energetico, il decoro architettonico, la sua tutela e gli aspetti che riguardano la sicurezza degli impianti e l’impatto delle nuove tecnologie, come l’Intelligenza Artificiale, per l’amministrazione di condominio.

La presidente Anapic Lucia Rizzi ha espresso grande soddisfazione per la numerosa partecipazione. «Un passo avanti per la categoria e per la divulgazione di aspetti tecnici spesso non approfonditi ma necessari per migliorare il servizio ed elevare la competenza dei professionisti» conclude la Rizzi.