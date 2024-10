Al SAIE 2024 con Il Gruppo 24 ORE

Il cantiere al centro di SAIE. È questo lo slogan dell’edizione 2024 del SAIE, storica fiera italiana dedicata alla filiera delle costruzioni (progettazione, edilizia, impianti) che torna a Bologna dal 9 al 12 ottobre prossimi.

Con 560 aziende iscritte, 232 convegni formativi, 2° iniziative speciali e 48 associazioni partner, la manifestazione è l’occasione da non mancare per gli operatori del settore perché agisce da acceleratore di opportunità commerciali e da strumento per incontrarsi in presenza per rafforzare o creare nuove opportunità di mercato e networking. Punto d’aggregazione per professionisti, aziende e istituzioni nazionali e locali in cui si intersecano valorizzazione delle novità di prodotto, dialogo, condivisione di idee di tutta la filiera.

“24 ORE Professionale Workshop”, l’area de Il Gruppo 24 ORE dedicata ai professionisti tecnici, sarà presente con tante novità di prodotto per i professionisti del settore.

Passa a trovarci presso il nostro Stand B122 – Padiglione 25. Avrai la possibilità di conoscere e provare le nostre piattaforme di aggiornamento professionale utili per la Tua attività e ritirare il fascicolo Speciale SAIE 2024 dal titolo: “Decreto Salva Casa: le procedure per affrontare e risolvere le irregolarità edilizie minori”, realizzato per l’occasione.

Ti aspettiamo in Fiera a Bologna, dal 9 al 12 ottobre