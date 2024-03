Al via l’11 marzo il corso Anapic per amministratori di condominio

Anapic in una nota annuncia la partenza l’11 marzo del corso abilitante alla professione di amministratore di condominio accreditato all’Ordine avvocati Milano e con il riconoscimento di 18 crediti per avvocati. Ad annunciarlo la presidente Anapic Lucia Rizzi che insieme all’avvocato Augusto Cirla presenterà il corso.

Sono previste lezioni in modalità mista e la novità è rappresentata dall’inserimento della figura della psicologa che supporterà i candidati per la gestione delle assemblee e per i contenziosi . Il corso durerà sino a luglio e prevederà anche lezioni pratiche per l’approfondimento degli aspetti contabili amministrativi con il supporto di gestionali di cui sarà dotato ogni singolo partecipante per consentirne la facilità di utilizzo e di apprendimento.