Albo degli amministratori di condominio o registro? Unai al voto sabato 24 febbraio dalle 9 alle 19

Scegli se essere un amministratore di condominio professionista riconosciuto e contare qualcosa nelle istituzioni oppure lo stereotipo di cui l’opinione pubblica non ha una bella opinione. Immagina di avere un consiglio nazionale unico con regole uniche per te e i tuoi colleghi. Immagina una professione riconosciuta con un Codice deontologico unico. Immagina dei parametri di riferimento unici per tutta Italia con tariffe controllate e non più pseudo amministratori di condominio rampanti che giocano al ribasso.

Immagina un consiglio nazionale unico che ti dia visibilità ai tavoli ministeriali e non più essere in balia degli altri ordini professionali che usano questa nobile professione per arrotondare. Immagina dei percorsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico univoci per tutti.

Con questa motivazione al 56° anniversario di Unai - Unione nazionale amministratori d’immobili si voterà per far esprimere i professionisti sulla scelta della regolamentazione della professione. Il voto si svolge alla manifestazione Fiera del Condominio di Mondo Condominio presso la Casa Dell’Aviatore in Viale Università, 20 a Roma con un invito rivolto agli iscritti Unai, ma aperto a tutti gli amministratori di condominio.

Lo scrutinio - conclude la nota di presentazione dell’iniziativa - sarà tenuto alle 19.15 alla presenza dei partecipanti alla manifestazione Unai.