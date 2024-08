All’assistente bagnante non può essere assegnata alcuna mansione che lo allontani dalla sua postazione

L’articolo 1117 Codice civile non elenca espressamente la piscina tra le parti comuni dell’edificio e la sua condominialità non può essere ricavata dall’uso che ne fanno i condòmini. In particolare, il carattere condominiale di tale bene deve essere rinvenuto dall’esame del titolo di acquisto del singolo appartamento, da altro titolo, o dal regolamento di condominio, redatto ai sensi dell’articolo 1138 Codice civile, che la contempli, ne regoli l’esercizio, ne disciplini il riparto delle spese. La...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi