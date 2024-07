Allarme Anapic: in corso truffe per impossessarsi dei dati dei condòmini

La Presidente Anapic Lucia Rizzi ritiene utile in una nota informare gli amministratori di condominio di un insidioso tentativo di truffa in atto in questi giorni.

I truffatori telefonano all’amministratore spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine (con tanto di nome, grado) e chiedendo alla vittima, che, come professionista, è in possesso di dati di terzi, di attendere un successivo contatto in quanto sarebbe stato in corso un tentativo di hacking ai suoi danni. Nel corso di tale successiva...