Quali rischi se dopo i lavori muta la destinazione d’uso

La domanda

Sono unico proprietario di un edificio composto da quattro unità immobiliari, di cui tre accatastate a uso residenziale e una in categoria A/10. Sulle tre a uso residenziale ho terminato, a fine 2023, interventi agevolati con il supersismabonus al 110 per cento. Vorrei sapere se posso affittare a uso commerciale una delle tre unità ristrutturate, a seguito di cambio di destinazione d’uso da quella attuale, residenziale, o se, avendo goduto delle agevolazioni valide solo per le unità a uso residenziale, sono tenuto a non variarne la categoria catastale per 10 anni.