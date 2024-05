Anapic parteciperà a Condominio in Fiera a Roma l’11 maggio

Anapic comunica in una nota la sua partecipazione a Condominio in Fiera a Roma, un evento dedicato a tutti gli addetti ai lavori per introdurre gli amministratori verso la sostenibilità e l’innovazione nei condomìni.

La mattina di sabato 11 presenzierà la presidente nazionale Anapic nella sezione dedicata alle associazioni e per incontrare gli amministratori di condominio del territorio sarà presso il desk 3 del Salone delle Fontane in zona Eur dove si svolge la manifestazione.

«Credo sia fondamentale creare opportunità di confronto per favorire il lavoro dei professionisti del condominio», dice la presidente Lucia Rizzi, «in un momento di grande difficoltà per le famiglie , le imprese e per la categoria degli amministratori di condominio. Auspichiamo un attento ascolto da parte del governo affinché risolva o minimizzi le conseguenze dettate dal recente stop dello sconto in fattura per il superamento delle barriere architettoniche e per le incolmabili problematiche legate al superbonus».