La domanda

Ho un locale in un condominio di 16 unità immobiliari con due ingressi separati. Io e un altro condomino entriamo da un ingresso e gli altri da quello restante. Il mio locale è chiuso da 15 anni e, quindi, in tutto questo tempo nessuno lo ha mai frequentato, mentre l’altro locale è adibito a studio medico ed è costantemente frequentato. Chiedo se sono obbligato a pagare la quota per la pulizia delle scale, cioè per un servizio che, vista la situazione, risulta essere di esclusiva utilità dello studio medico.