La domanda
Ho un locale in un condominio di 16 unità immobiliari con due ingressi separati. Io e un altro condomino entriamo da un ingresso e gli altri da quello restante. Il mio locale è chiuso da 15 anni e, quindi, in tutto questo tempo nessuno lo ha mai frequentato, mentre l’altro locale è adibito a studio medico ed è costantemente frequentato. Chiedo se sono obbligato a pagare la quota per la pulizia delle scale, cioè per un servizio che, vista la situazione, risulta essere di esclusiva utilità dello studio medico.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 luglio 2026
Le scale costituiscono, salvo diverso titolo, un bene comune e, in quanto tali, le spese per la loro conservazione e manutenzione devono essere sostenute dai condòmini. L’ordinamento non richiede che il condomino utilizzi effettivamente il bene comune in modo costante o prevalente, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità giuridica e funzionale di utilizzarlo...