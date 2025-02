Anche i condòmini contrari pagano il premio della polizza di tutela legale

Riguarda l’interessante tema della stipula della polizza assicurativa di tutela legale in condominio l’ordinanza di Cassazione 4340/2025, depositata il 20 febbraio. Occorre premettere che la polizza in questione è una forma di assicurazione che copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti e interessi, nel caso di controversie penali e civili, sia in ambito stragiudiziale sia in tribunale. In condominio, va detto, non è obbligatoria ma ovviamente auspicabile neppure...

